Diputados: el oficialismo consiguió aprobar la modificación de la Ley de Glaciares

La norma se sancionó por 137 a 111 votos y habilita a las provincias a definir qué explotaciones podrán desarrollarse en zonas glaciares y periglaciares.

Hoy 02:59

La Cámara de Diputados dio luz verde a la modificación de la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, tras un debate atravesado por cruces políticos y cuestionamientos de distintos bloques.

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El proyecto introduce cambios en la normativa vigente que regula la protección de las zonas glaciares y periglaciares.

La iniciativa contó con el respaldo de bloques aliados y mandatarios de regiones con actividad minera.