Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos exige a Irán reabrir el estrecho de Ormuz y crecen las dudas sobre el alto el fuego

La Casa Blanca pidió la apertura inmediata del paso estratégico sin restricciones, mientras continúan los ataques en la región y persisten las diferencias sobre los términos de la tregua.

Hoy 17:04

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar en las últimas horas luego de que la Casa Blanca exigiera a Irán la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. Desde Washington remarcaron que el tránsito de embarcaciones debe restablecerse sin cobros ni limitaciones, advirtiendo que cualquier restricción podría poner en riesgo el inicio de una desescalada en la región.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El reclamo se produce en el marco de un acuerdo de alto el fuego por dos semanas alcanzado el martes entre Estados Unidos e Irán, que incluye justamente la reapertura de este estratégico paso marítimo. Sin embargo, los términos del entendimiento aún son motivo de disputa y los enfrentamientos no cesaron completamente.

Pocas horas después del anuncio, Irán lanzó nuevos ataques con misiles y drones contra Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní expresó su desconfianza hacia Washington y advirtió que mantiene “el dedo en el gatillo”, lo que pone en duda la estabilidad de la tregua.

Por su parte, Israel confirmó que detuvo sus ataques directos sobre territorio iraní durante la madrugada del miércoles, aunque dejó en claro que continuará su ofensiva contra Hezbollah en Líbano. Esta postura contradice lo afirmado por Pakistán, uno de los principales mediadores, que había sugerido que el alto el fuego incluía también ese frente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya había anticipado que las operaciones contra el grupo armado libanés no se detendrían. En tanto, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, celebró el acuerdo y manifestó su expectativa de que su país sea incluido en una eventual tregua regional más amplia.

Desde Estados Unidos, el expresidente Donald Trump calificó el acuerdo como una “victoria total y completa” y aseguró que Irán no podrá continuar con el enriquecimiento de uranio. Además, señaló que Washington trabajará junto a Teherán para retirar residuos nucleares de instalaciones subterráneas que habrían sido dañadas por bombarderos B-2.

En la misma línea, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la infraestructura militar iraní quedó “completamente destruida” y sostuvo que el país “ya no tiene capacidad para fabricar misiles”, una declaración que contrasta con los recientes ataques reportados en la región.

En este contexto de alta incertidumbre, Pakistán anunció que las negociaciones para consolidar un acuerdo definitivo comenzarán el próximo viernes en Islamabad, en un intento por frenar la escalada y avanzar hacia una solución diplomática duradera.