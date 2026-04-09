Detienen a hombre de 28 años por robos en Machagai, Chaco

Un hombre de 28 años fue detenido en Machagai, Chaco, vinculado a seis causas por robos y hurtos.

Hoy 03:27

La Comisaría de Machagai llevó a cabo la detención de un hombre de 28 años solicitado por diversas causas de hurto y robo. La acción se realizó tras una solicitud del Juzgado de Ejecución Penal de Sáenz Peña, que requería colaboración para la captura del sospechoso.

El operativo de búsqueda se implementó en la ciudad, utilizando estrategias como un cerrojo que involucró a la Guardia de Prevención, el Grupo Motorizado y el Servicio Externo. Este despliegue fue crucial para asegurar la captura del individuo con eficacia.

Alrededor de las 18:00 horas, las fuerzas de seguridad lograron localizar y detener al investigado en el barrio Maqui. Durante la intervención, se hallaron diversas herramientas, tales como taladros, amoladoras y utensilios de cocina, que se sospecha podrían ser robados.

Se determinó que el detenido no solo enfrentaba una condena efectiva en el Complejo Penitenciario N° 02, sino que también tenía seis pedidos de detención vigentes por robos y hurtos. Estas denuncias habían sido formalizadas este año en las Fiscalías N° 1, N° 3 y N° 4 de Sáenz Peña.

Posteriormente a su arresto, se procedió al secuestro de los elementos hallados y al traslado del individuo al hospital local para un examen médico, cumpliendo así con los protocolos establecidos para tales situaciones.

Finalmente, el detenido fue alojado en la comisaría local a fin de llevar a cabo los procedimientos legales correspondientes, asegurando que se respeten todos sus derechos durante el proceso judicial.