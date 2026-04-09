Reconstrucción de femicidio en El Tipal revela discrepancias significativas

La reconstrucción del femicidio en El Tipal evidenció diferencias notables entre la defensa y la querella, planteando serias dudas sobre la versión del imputado.

Hoy 01:29

En el contexto de la causa relacionada con el femicidio ocurrido en El Tipal, se llevó a cabo una reconstrucción de los hechos que resaltó marcadas discrepancias entre la defensa y la querella.

El abogado defensor del imputado, Juan Casabella, afirmó que esta medida reafirmó la versión de su cliente. “Es la primera vez en tres años que se presta atención al acusado. Él declaró a los pocos días de ser detenido y todo lo que dijo se fue confirmando”, sostuvo Casabella.

El abogado cuestionó la actuación de la fiscalía y la parte querellante, indicando que “es falso que ellos hayan impulsado esta reconstrucción. La prueba la ofrecí yo para que esté a disposición del tribunal”, afirmó.

Casabella también criticó el operativo de seguridad desplegado durante la jornada, considerándolo excesivo. “Había una cantidad de policías innecesaria, como si se tratara de una situación de alto riesgo. No tenía sentido”, expresó.

En cuanto a la reconstrucción del asesinato, el abogado aclaró que no fue una pericia científica, sino “una puesta en escena procesal. No es una reconstrucción técnica”, explicó. Para ilustrar la escena, se utilizó a una persona que se ofreció voluntariamente, dado que no había un muñeco con características similares a la víctima.

Por su parte, el abogado querellante, Jorge Ovejero, cuestionó la validez de lo observado y destacó que la versión del imputado presenta inconsistencias. “Lo que se intentó plasmar no coincide con el resto de las pruebas”, afirmó Ovejero.

Ovejero detalló que la reconstrucción se realizó con la participación de una mujer voluntaria, debido a la falta de elementos similares a la víctima. Durante la diligencia, el acusado expuso su versión sobre los hechos ocurridos.

El abogado querellante subrayó que será crucial el análisis de los peritos, cuyas conclusiones se conocerán en la próxima audiencia. “Hay muchas inconsistencias con el material probatorio, especialmente con la autopsia, el informe anatomopatológico y otros elementos de la causa”, indicó.

Finalmente, el letrado aclaró que la valoración final se llevará a cabo en la etapa de alegatos, anticipando que “lo planteado por el imputado no coincide con las pruebas” presentadas.