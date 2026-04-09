Barby Franco recordó el accidente que sufrió y contó cómo lo vivió su hija: “Gracias a Dios no fue traumático”

La modelo respondió consultas de sus fans y habló sobre el estado de su pequeña y la seguridad de su auto, compartiendo anécdotas sobre quienes la ayudaron después del impacto.

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A días del accidente que vivió en la ruta 3 de Cañuelas junto a su hija y su niñera, Barby Franco recordó la situación de estrés y ansiedad que vivió y reveló nuevos detalles del incidente. A través de sus redes, la modelo subrayó que la tecnología de su auto eléctrico fue decisiva para evitar consecuencias graves en el múltiple choque.

El accidente de Barby Franco y su familia ocurrió en el kilómetro 69 de la ruta 3, cerca de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Un conductor de 82 años circuló en contramano e impactó a tres vehículos, incluido el de la modelo. Gracias a la reacción del sistema automatizado del auto y a las maniobras de Franco, todos los ocupantes resultaron ilesos y solo uno de los demás conductores sufrió una lesión leve.

Todo comenzó cuando la influencer abrió la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram. El disparador fue una consulta de una fanática que expresó: “¿Sarita quedó asustada después del accidente?“. Junto a una foto de su pequeña, hecha con IA, Franco comentó: ”Por suerte nunca se enteró del choque. Gracias a Dios no fue traumático para ella ni para Miriam (la Nany)”.

Otra de las consultas de sus seguidores estuvieron en torno al auto que Franco manejaba. “¿El Tesla es blindado? Es súper seguro, ¿no?”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “Es muuuuy seguro. Tiene cámaras por todos lados, tanto internas como externas. Si ve algo raro, el mismo auto llama al 911”.

Otro de los seguidores que contactó a Barby fue una de las personas que la asistió tras el incidente. “Soy Natu, mamá de Uma, te dimos empanadas allá en Cañuelas, espero que andes bien”. Al ver este mensaje, Franco respondió con amabilidad: “Gracias por todo. Y gracias a tu hija que hizo jugar a Sarah con tanto amor”.

Por último, la influencer mencionó a otra de las parejas que protagonizó el accidente en la ruta 3. Ante la consulta de si había estado en contacto con los jubilados que la chocaron por detrás, Franco comentó: “Si, hablé ayer. Están bárbaros por suerte y el perrito también”.

A 24 horas de haber sufrido el accidente, la influencer había relatado el choque a través de sus redes sociales: “Íbamos en el auto Sara, la niñera, mi perrita y yo, que iba manejando. Íbamos por la ruta 3, kilómetro 71, las dos manos como una autopista, digamos, y del otro lado mano hacia Capital”.

“Íbamos retranqui, como lo dice en la ruta ciento veinte, ciento diez. Obviamente también porque voy con mi bebé y porque íbamos un poco cargadas con cosas”, añadió. Al describir la situación crítica, recordó: “En una calle interna del pueblo veo como un camioncito naranja y digo: ‘No creo que se atreva’. Cuando veo que avanza, digo: ‘No, decime que vas a cruzar y te vas a tirar a la banquina o no sé’. Cuando veo que el tipo viene como en contramano mía, dije: ‘No, no puede ser’. Fueron nada, segundos”.

“Freno una vez cuando dudo si el tipo se iba a mandar o no. Cuando lo veo realmente que se manda, ahí freno con todo y el auto de atrás no llegó a frenar, que es el que nos choca a nosotras”, relató Franco. “Por suerte no nos hizo nada y por suerte yo no choqué, no lo toqué al que venía andando en contramano y por suerte no toqué el camión, que también pudo haber sido tremendo”, continuó.

“Por suerte Sara nunca se enteró, digamos, de la dimensión de lo que fue. Ella nada, al toque bajó, se hizo amiga de ahí de una nena que estaba en la tranquera”, detalló, subrayando lo fundamental que fue mantener la calma en la familia tras el episodio.

Sobre los otros vehículos involucrados, Franco contó: “El que venía atrás del auto que me choca, que esos sí me partieron al medio, era una pareja de jubilados que venían con su perrito, que iban a disfrutar un fin de semana hermoso con sus hijas. Ellos sí se golpean, se golpea el señor, les explota el airbag, un desastre, pudo haber sido caótico todo. Pero bueno, la sacamos barata, estamos bien”.