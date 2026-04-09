Guerra en Medio Oriente: Hezbollah lanzó un nuevo ataque a Israel en respuesta a los bombardeos en Beirut

La milicia chiíta acusó al gobierno de Benjamin Netanyahu de violar la tregua de dos semanas y advirtió que continuará sus ofensivas en “defensa de Líbano”. Es su primer lanzamiento de misiles desde el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Hoy 00:49

La milicia chiíta libanesa Hezbollah anunció en la madrugada del jueves el lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel, en lo que constituye su primer ataque desde la tregua de dos semanas alcanzada entre Estados Unidos e Irán.

En un comunicado, la organización armada aseguró que la ofensiva fue una respuesta a lo que considera violaciones del alto el fuego por parte de Israel.

Eso se dio luego de que este miércoles lanzara el mayor ataque en territorio libanés desde el inicio del conflicto. Las sirenas de alerta se activaron en el norte israelí tras el disparo de los proyectiles.