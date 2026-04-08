Coti Romero marcó tendencia con una falda mostaza y un look de noche que deslumbró en redes

La influencer compartió una producción fotográfica que rápidamente se volvió viral. Su apuesta por los tonos tierra y los detalles de temporada conquistó a sus seguidores.

Hoy 23:47

Coti Romero volvió a captar todas las miradas en redes sociales con un look de noche que no pasó desapercibido. La influencer apostó por una falda en color mostaza, uno de los tonos que pisa fuerte esta temporada, y generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

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Dueña de un estilo audaz y versátil, la ex participante de Gran Hermano se consolida como una referente de moda en el mundo digital. En cada publicación combina tendencias, texturas y colores con naturalidad, logrando outfits que rápidamente se replican entre sus fans.

En esta ocasión, compartió una producción fotográfica en la que el protagonismo se lo llevó la falda mostaza, combinada con accesorios en tonos tierra que completaron el estilismo. Para el beauty look, optó por llevar el cabello suelto con ondas marcadas y un maquillaje en tonos rosados que resaltó sus facciones.

Como suele suceder con cada uno de sus posteos, los “me gusta” y comentarios no tardaron en aparecer, confirmando una vez más su impacto en redes sociales.

Con una impronta fresca y en constante evolución, Coti Romero sigue marcando tendencia y reafirmando su lugar como una de las influencers más destacadas del momento.