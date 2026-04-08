“Santiago del Estero mantiene el superávit fiscal tras más de 20 años de administración prudente”

El ministro Atilio Chara fue entrevistado en Libertad de Opinión. Advirtió, además, por la caída de la coparticipación y el impacto en la provincia.

Hoy 23:17

En una entrevista concedida este miércoles al programa Libertad de Opinión, el ministro de Economía de la provincia, Atilio Chara, destacó que Santiago del Estero continúa con equilibrio fiscal y sin endeudamiento, resultado de más de dos décadas de gestión basada en la prudencia administrativa. “La provincia está equilibrada fiscalmente, no tiene deuda, lo que permite planificar mejor los gastos y garantizar servicios a la comunidad”, afirmó. Sin embargo, reconoció que el contexto nacional condiciona el escenario económico, especialmente por la caída de ingresos.

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El funcionario advirtió que la coparticipación federal registra una baja en términos reales de entre el 8% y el 9% mensual, lo que impacta directamente en las finanzas provinciales y municipales. “Esta disminución afecta a todas las jurisdicciones, que deben ajustar sus gastos y adecuarse a nuevos niveles de ingresos”, explicó. En ese marco, indicó que la provincia debió asumir obligaciones que antes correspondían a la Nación, como el financiamiento del incentivo docente, gastos en salud —incluidos tratamientos oncológicos— y obras públicas comprometidas.

Atilio Chara en Libertad de Opinión

Chara también señaló que la menor actividad económica a nivel país repercute en la recaudación, lo que agrava la situación. “Han cerrado miles de pymes y eso reduce los recursos coparticipables”, sostuvo, al tiempo que remarcó que, pese a este escenario, “Santiago mantiene el equilibrio fiscal gracias a medidas de control del gasto, como la restricción de nuevas contrataciones y la optimización de recursos”.

En otro tramo de la entrevista, el ministro puso el foco en el sector agropecuario, al que consideró clave para mejorar la recaudación en los próximos meses. Anticipó que “se espera una cosecha récord de soja, maíz y algodón, lo que podría traducirse en mayores ingresos por Ingresos Brutos”.

No obstante, también advirtió sobre el alto nivel de morosidad en el pago del impuesto inmobiliario rural. “Esperamos que con esta buena campaña los productores se pongan al día”, expresó. En ese sentido, el funcionario remarcó que “el aporte del campo será determinante para sostener las finanzas provinciales en un contexto económico complejo y con recursos en caída”.