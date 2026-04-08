“Si te saco el arma te pego un tiro en la cabeza”: detienen a una mujer tras amenazar a un policía en Termas

El episodio ocurrió frente a una comisaría de Las Termas de Río Hondo, cuando intentaba impedir la detención de su hijo, quien tenía pedido de captura. Ambos quedaron aprehendidos.

Hoy 21:10

Un operativo policial en la ciudad de Termas de Río Hondo terminó con dos personas aprehendidas, luego de que un joven con pedido de captura fuera interceptado y su madre protagonizara un violento incidente al intentar impedir el procedimiento.

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El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 en la colectora de Ruta 9 y Solís, en jurisdicción de la Comisaría N° 57. Allí, efectivos que realizaban recorridos preventivos identificaron a Joaquín Miguel Juárez, de 23 años, sobre quien pesaba un pedido de aprehensión dispuesto por el fiscal Dr. Zanni.

El joven fue trasladado a la dependencia policial, pero al arribar se generó una tensa situación cuando un grupo de mujeres intentó entorpecer el procedimiento. Entre ellas se encontraba su madre, Graciela Andélica Sosa, de 51 años, quien reaccionó de manera agresiva contra los uniformados.

“Si te saco el arma te meto un tiro en la cabeza a vos y a tus compañeros”

Durante el incidente, la mujer lanzó amenazas directas contra los efectivos policiales: “Si te saco el arma te meto un tiro en la cabeza a vos y a tus compañeros… y más vale que ningún móvil pase por frente de mi casa porque los voy a hacer mie…”, expresó, en medio de un violento intento por entorpecer el procedimiento.

Ante lo sucedido, ambos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. El fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, dispuso que se formalicen las actuaciones correspondientes y que los detenidos permanezcan a disposición de la causa.

El hecho generó momentos de alta tensión en la dependencia policial y es investigado por las autoridades para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.