Video: por un incidente de tránsito dos mujeres tuvieron un violento enfrentamiento

El enfrentamiento ocurrió en pleno centro de La Plata. Una motociclista terminó reducida en el asfalto mientras testigos pedían que detuvieran la agresión.

Hoy 20:46

Un confuso y violento episodio se registró en la ciudad de La Plata luego de una discusión de tránsito entre una automovilista y una motociclista, que derivó en una pelea física en plena vía pública.

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El hecho ocurrió en la intersección de las calles 12 y 58, donde, tras un presunto roce entre ambos vehículos, la situación escaló rápidamente. Parte del enfrentamiento fue captado en video y muestra a una joven motociclista inmovilizada contra el asfalto por otra mujer de mayor contextura física.

Durante la secuencia, la mujer que se encontraba en el suelo manifestaba dificultades para respirar, mientras la otra intentaba controlarla ejerciendo presión sobre su cuerpo para evitar que reaccionara de forma violenta. La escena generó preocupación entre los presentes, quienes le pedían insistentemente que la soltara al advertir que la víctima se estaba asfixiando.

De acuerdo a versiones difundidas en redes sociales, el conflicto habría ido más allá de una simple discusión vial. La abuela de la conductora del automóvil aseguró que la motociclista intentó agredir a su nieta con un cuchillo. Según su relato, la joven habría recibido un golpe de puño y un roce con el arma blanca. Sin embargo, en las imágenes viralizadas no se observa ningún elemento de ese tipo.

Siempre según esta versión, tras la llegada de efectivos policiales y personal municipal, la motociclista se retiró del lugar en su vehículo y posteriormente habría radicado una denuncia en la comisaría 9ª de La Plata. La familiar de la automovilista cuestionó el procedimiento y afirmó que el arma blanca “desapareció” y que la denuncia fue tomada contra su nieta.

Además, sostuvo que pese a intentar obtener explicaciones en la dependencia policial, no recibió respuestas claras sobre lo ocurrido ni sobre la situación de la presunta agresora. “Mi nieta solo se defendió para que no la matara”, expresó en redes sociales, y adelantó que la joven deberá presentarse ante el cuerpo médico.

Violencia vial en aumento

El episodio se suma a otros hechos recientes de violencia en el tránsito que quedaron registrados en distintas ciudades del país. Días atrás, en Mar del Plata, una discusión entre un motociclista y un automovilista terminó a los golpes en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Peralta Ramos.

En ese caso, los involucrados intercambiaron golpes de puño y patadas, e incluso uno de ellos atacó por la espalda con un codazo en la nuca, en una escena que generó alarma entre testigos. La pelea se extendió hasta el playón de una estación de servicio, donde finalmente fueron separados por otras personas.

Asimismo, en La Plata también se viralizó recientemente otro episodio de violencia verbal, cuando un conductor amenazó a otro con un arma tras un bocinazo en el barrio El Mondongo. El hecho fue registrado en video y expuso el creciente nivel de agresividad en las calles.

Las autoridades no descartan avanzar con investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el último incidente y determinar las responsabilidades de las partes involucradas.