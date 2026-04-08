En vivo: Estudiantes inicia su camino en la Libertadores con una dura visita a Independiente en Medellín

El Pincha visita este miércoles desde las 21.00 al conjunto colombiano en el Atanasio Girardot. El equipo de Alexander Medina busca arrancar con fuerza en el plano internacional pese a su irregular presente.
Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata se enfrentarán desde las 21.00 en el Estadio Atanasio Girardot, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Alexander Medina intentará comenzar con el pie derecho su camino internacional.
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