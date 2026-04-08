Investigadores santiagueños del INDES fueron elegidos para un grupo internacional de CLACSO

El equipo integrará un espacio académico de alto nivel entre 2026 y 2028 tras superar una exigente convocatoria global. El reconocimiento destaca la trayectoria del grupo en estudios sobre ruralidades y desarrollo territorial.

Hoy 22:29

El Grupo Ruralidades y Territorios del Instituto de Estudios para el Desarrollo (INDES), con sede en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de doble dependencia con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), fue seleccionado en la última convocatoria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales para conformar uno de los Grupos de Trabajo que desarrollarán actividades entre 2026 y 2028.

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Se trata de un reconocimiento de relevancia internacional que pone en valor años de investigación sostenida, producción académica y articulación con otras universidades e instituciones de la región.

El proyecto seleccionado, titulado “Procesos emergentes e innovaciones territoriales en los márgenes”, se inscribe en una línea de investigación orientada a comprender las transformaciones en los territorios rurales, con especial énfasis en dinámicas sociales, económicas y productivas.

Los Grupos de Trabajo de CLACSO reúnen a equipos de distintos países de América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo en torno a problemáticas estratégicas, promoviendo la investigación colaborativa y el intercambio de conocimientos. En este sentido, la selección del equipo del INDES adquiere especial relevancia, ya que implica haber superado un exigente proceso de evaluación internacional y formar parte de una red académica de alto nivel.

Desde su conformación, el Grupo Ruralidades y Territorios ha desarrollado una intensa labor en torno a temáticas vinculadas al desarrollo rural y la agricultura familiar, abordando problemáticas como la estructura agraria y la tenencia de la tierra, los sistemas sustentables de producción, los mercados emergentes, los movimientos sociales agrarios, las políticas públicas y los estudios económicos del sector. Este recorrido ha permitido avanzar en diagnósticos territoriales, fortalecer marcos conceptuales y contribuir a la comprensión de diversos casos de estudio, además de nutrir proyectos de investigación y tesis de posgrado.

El equipo que participará del GT, dirigido por Raúl Paz, se encuentra integrado por Victoria Suarez, Andrea Gómez, Marta Gutiérrez, Viviana González, Cristian Jara, Lorena Sánchez y Belén Trejo.

La convocatoria de CLACSO evidenció un alto nivel de participación internacional, con 165 propuestas presentadas por más de 8.800 investigadores e investigadoras de 45 países. Tras un riguroso proceso de evaluación en múltiples etapas -que incluyó revisión técnica, evaluación por pares y selección por un comité internacional- fueron definidos los grupos que integrarán este espacio académico durante el período 2026-2028.

En relación a este importante logro, la decana de Humanidades, Sandra Moreira, expresó: “Este reconocimiento internacional es motivo de profundo orgullo para nuestra Facultad y para toda la UNSE. Es el resultado de años de trabajo comprometido, sostenido y articulado por parte de nuestros equipos de investigación, que posicionan a la universidad en redes académicas de gran relevancia”.

Por su parte, la vicedecana Carla Ferreyra destacó: “La participación en estos espacios no solo jerarquiza la producción científica de nuestros equipos, sino que también fortalece la formación de recursos humanos y el vínculo con otras instituciones del país y del exterior. Felicitamos al Grupo Ruralidades y Territorios por este logro que refleja la calidad del trabajo que se realiza en el INDES”.

La participación del Grupo Ruralidades y Territorios en este ámbito internacional representa, así, no solo un reconocimiento a la trayectoria del equipo, sino también una oportunidad para profundizar el trabajo colaborativo con universidades e instituciones de la región, consolidando redes de investigación y aportando a la construcción de conocimiento situado desde el Sur global.