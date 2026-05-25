Un video de una muñeca en movimiento provoca controversia en redes sociales

Un video viral que muestra a una muñeca aparentemente moviéndose sola ha generado un intenso debate en redes sociales sobre su autenticidad y posibles explicaciones.

Hoy 05:24

Un video viral que ha circulado ampliamente en redes sociales ha generado un intenso debate entre los usuarios tras mostrar a una muñeca hiperrealista que aparentemente se mueve sola frente a su dueña.

En la grabación, que ya supera los 11 millones de visualizaciones en X, se observa a una joven simulando alimentar al juguete con total normalidad. Sin embargo, en cuestión de segundos, la muñeca gira lentamente la cabeza hacia ella, provocando una reacción inmediata de susto.

La joven grita y se aleja rápidamente, mientras el juguete parece realizar un leve movimiento adicional antes de que el video termine abruptamente, lo que ha llevado a muchos a preguntarse sobre la veracidad del contenido.

Tras su viralización, el clip ha dividido opiniones. Algunos usuarios sostienen que podría tratarse de un fenómeno inexplicable o incluso paranormal, comparándolo con personajes de terror como Annabelle o Chucky.

Otros, en cambio, apuntan a una explicación más lógica: un posible montaje, edición digital o incluso contenido generado con inteligencia artificial, lo que plantea dudas sobre la autenticidad del video.

También surgió la hipótesis de que alguien pudo haber movido la muñeca desde fuera de cámara, o que la reacción de la joven no fue del todo convincente, alimentando aún más las especulaciones.

Una posibilidad adicional es que se trate de una muñeca tipo “reborn”, conocidas por su apariencia extremadamente realista, que cuentan con mecanismos internos que permiten movimientos limitados, como simular respiración o pequeños gestos.

Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre el origen del video ni sobre la veracidad de lo ocurrido. Lo cierto es que, real o no, el clip logró captar la atención de millones y generar una ola de teorías que continúan creciendo en redes sociales.