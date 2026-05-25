Investigación por maltrato a bebé de 7 meses en Santo Tomé

Un bebé de 7 meses es investigado por posibles signos de maltrato tras su ingreso al Hospital Alassia de Santa Fe, donde se detectaron múltiples lesiones y escoriaciones.

Hoy 04:49

Un bebé de siete meses se encuentra actualmente internado en la Sala de Cuidados Intermedios del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde su estado evoluciona de manera estable tras haber ingresado en condiciones críticas desde la ciudad vecina de Santo Tomé.

La situación médica del menor ha llevado a que la Justicia de Santa Fe y organismos de protección infantil activen un protocolo de emergencia, ante la detección de signos severos de vulnerabilidad y presunto maltrato intrafamiliar.

Según el último parte médico emitido por los profesionales del hospital público santafesino, el bebé, quien presenta antecedentes de internación en el Servicio de Neonatología, ingresó con un cuadro agudo de cianosis y severa dificultad respiratoria.

El caso se inició en la madrugada del viernes, cuando el padre del menor se presentó en una dependencia policial de Santo Tomé, asegurando que el bebé “se había ahogado” durante la alimentación con mamadera.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos policiales iniciaron maniobras de resucitación cardiopulmonar y trasladaron al menor de urgencia al Samco local, donde se diagnosticó una broncoaspiración y se ordenó su derivación al Hospital Alassia.

Al llegar al hospital, los pediatras encontraron múltiples lesiones en la piel y ampollas en la zona perianal, lo que llevó a encender las alarmas y a que el fiscal del Ministerio Público de la Acusación ordenara la detención de la pareja en el marco de una investigación penal.

Además, la Secretaría de Derechos de la Niñez ha intervenido, colocando a otros tres hermanos del bebé bajo resguardo institucional mientras se evalúa su situación legal, asegurando así la protección de los menores involucrados.