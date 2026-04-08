Alerta por ciberataque masivo en Argentina: reportan impacto en la Policía de Santiago del Estero

El grupo hacktivista Chronus Team habría vulnerado más de 30 organismos públicos y privados, con filtración de datos sensibles.

Hoy 07:51

Un ciberataque de gran escala sacudió a Argentina en las últimas horas, luego de que se reportara la vulneración de más de 30 organismos públicos y privados en distintas jurisdicciones. Entre las entidades afectadas aparece la Policía de Santiago del Estero, lo que encendió la preocupación a nivel provincial.

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La ofensiva fue atribuida al grupo “hacktivista” Chronus Team, que habría ejecutado el ataque días atrás, aunque la información tomó estado público recientemente a través de portales especializados en ciberseguridad. Según los reportes, el episodio incluyó una filtración masiva de datos sensibles.

Entre los organismos comprometidos figuran áreas clave del Estado nacional, como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. También se mencionan sistemas vinculados a prestaciones médicas y seguridad social, como el Sistema Federal de Medidas de Seguridad y el Instituto de Obra Médico Asistencial.

El impacto del ataque no se limitó al ámbito nacional. Fuerzas de seguridad provinciales también habrían sido alcanzadas, entre ellas las policías de Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Tucumán y Santiago del Estero, lo que amplía la dimensión del incidente.

De acuerdo con informes difundidos, el 30 de marzo usuarios identificados como “adrxx”, “L0stex” y “Lizard”, presuntos integrantes del grupo, se adjudicaron una “megafiltración de datos”, sugiriendo un volumen considerable de información extraída. Este tipo de maniobras no solo apunta al acceso indebido, sino también a generar impacto reputacional y presión institucional.

El especialista en ciberseguridad Cristian Borghello, director de Segu-Info, definió a Chronus Team como un “clúster hacktivista” con foco en América Latina, dedicado a intrusiones, filtraciones y campañas de exposición pública contra organismos estatales. Según explicó, estas acciones buscan visibilidad, aunque implican riesgos severos para la seguridad de la información.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial sobre el alcance total del ataque ni sobre los datos comprometidos, aunque se espera que en los próximos días los organismos afectados difundan reportes técnicos y medidas de mitigación.

En tanto, un informe del sitio especializado analyzer.vecert.io señaló que el grupo se adjudicó 28 nuevas brechas de datos que comprometerían a organismos críticos del país, lo que refuerza la gravedad del episodio.