Aumento de temperaturas en Añatuya: clima soleado para este miércoles 8 de abril de 2026

Los añatuyenses podrán disfrutar de un clima más cálido y soleado en los próximos días, después de una mañana con neblina. Las temperaturas irán en aumento, brindando un respiro a los habitantes.
El clima en Añatuya, Santiago del Estero, comienza con una mañana de neblina intensa y temperaturas frescas. Actualmente, el termómetro marca 12.8 °C, con una sensación térmica similar de 12.7 °C.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La humedad se encuentra en un alto 94%, contribuyendo a la sensación de frescura que experimentan los añatuyenses. Además, el viento sopla suavemente desde el sur a 6.1 km/h, lo que puede resultar en un día templado a medida que avance la jornada.
A partir de hoy, se espera que el clima cambie drásticamente, ya que las previsiones indican un día soleado con una temperatura máxima que alcanzará los 26.3 °C. Esto representa un notable aumento respecto a la temperatura matutina.
Para el día de mañana, los añatuyenses también podrán disfrutar de un clima parcialmente nublado, donde la mínima será de 13.5 °C y la máxima de 26.7 °C. Un clima ideal para actividades al aire libre y disfrutar del sol primaveral.
El viernes, se mantendrá esta tendencia con un pronóstico de parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 14.3 °C de mínima y 27.8 °C de máxima. Los días venideros prometen ser agradables para los añatuyenses, que podrán disfrutar de un clima más cálido y soleado.