SANTIAGO DEL ESTERO | 08 ABR 2026
EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:32

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital,  La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Jueves 9 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Yanda y El Zanjón. (dpto. Capital); de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Palmitas y Bayo Muerto (dpto. Banda); de 10:30 a 13:30 hs afectando a las localidades de Horcotucucuna y Ramírez de Velazco (dpto. Quebrachos); de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Villa Atamisqui, Tacanas, Yacu Chiri, Los Coroneles y Puerta Grande (dpto. Atamisqui) y de 14:00 a 17:00hs afectando alos barrios Belgrano y 8 de Abril de la ciudad Capital y a las localidades de Selva, Palo Negro (dpto. Rivadavia), Taboada, San Marcos, Quimili, San Roque, Villa Los Lirios, El Empachao y Mula Huanuna (dptos. San Martín y Sarmiento).

Viernes 10 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte de la zona rural del dpto. Capital (por Camino la Costa hasta Camino de San Esteban) y a las localidades de Nueva Esperanza y Quebracho Coto (dpto. Pellegrini); de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de San José (dpto. Banda) y Rapelli (dpto. Pellegrini) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte de la ciudad de Frias (barrio Centro oeste) y a las localidades de Weisburd, Mistol Pampa y Las Tinajas (dpto. Moreno).

