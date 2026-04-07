Impulsan capacitación sobre manejo de residuos sólidos urbanos para fortalecer la gestión ambiental en la provincia

La jornada reunió a autoridades provinciales, municipales y académicas, y puso el foco en la importancia ambiental, social y económica de una correcta gestión de los residuos

Hoy 17:56

Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y promover una gestión ambiental más eficiente, este martes se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre “manejo de residuos sólidos urbanos”, con la participación de autoridades provinciales, municipales y del ámbito académico.

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El encuentro contó con la presencia del ministro de Producción, Néstor Machado, el subsecretario de Medio Ambiente, Pablo Fuentes, y la intendenta de la Capital, Norma Fuentes, además de jefes comunales y representantes de comisiones municipales.

Durante la apertura, Machado dio la bienvenida a los asistentes y destacó la trayectoria del disertante, el Ing. Horacio Ibarra, especialista en geotecnia y medio ambiente, quien brindó herramientas clave para la gestión integral de residuos y el desarrollo de políticas ambientales sostenibles.

El ministro subrayó la relevancia de la temática al señalar que la gestión de residuos sólidos urbanos no solo implica el cuidado del ambiente, sino que también tiene un fuerte impacto económico y social, especialmente en el contexto de crecimiento de las ciudades.

De la jornada también participaron autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, entre ellos su rector, Marcelino Ledesma; el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Héctor Paz; el vicedecano José Luis Gulotta; el secretario de Extensión, Gustavo Durán; la decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Eve Coronel; y el secretario de Extensión de esa unidad académica, Cristian Navarro.

Desde la organización destacaron que este tipo de instancias de formación y articulación permiten fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, la universidad y los municipios, promoviendo una gestión ambiental más eficiente y responsable en todo el territorio provincial.