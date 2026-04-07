Un hombre pierde un ojo tras una violenta discusión en Catamarca

Un hombre de 44 años ha perdido un ojo a causa de una agresión violenta por parte de un amigo durante una discusión tras consumir alcohol en Catamarca.

Hoy 13:40

En un trágico suceso ocurrido en Catamarca, un hombre de 44 años ha perdido un ojo tras sufrir una agresión violenta por parte de un amigo. La fiscal Antonella Kranevitter, encargada de la investigación, ha decidido imputar al detenido por el delito de lesiones graves.

Los hechos se desarrollaron el pasado lunes a las 21:00 horas en la calle Río Salado, entre Junín y Ayacucho, donde se desató una pelea sangrienta. Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría Segunda encontraron a Oscar Eduardo Astrada con el rostro ensangrentado, evidenciando la gravedad de su lesión ocular.

El personal del SAME fue requerido de inmediato, ya que Astrada presentaba una pérdida del óvulo ocular izquierdo. Mientras aguardaban su traslado, la víctima relató que había estado consumiendo bebidas alcohólicas con un amigo, Alejandro Moreno, apodado “Papelito”.

A pesar de no conocerse las razones exactas de su discusión, se supo que Moreno agredió a Astrada tras romper una botella de vidrio, ocasionándole una lesión grave en el ojo izquierdo antes de huir del lugar.

Tras ser atendido en el Hospital San Juan Bautista, donde fue internado en la sala de cuidados intermedios, un testigo ocasional de los hechos proporcionó información a las autoridades, lo que facilitó la búsqueda del agresor.

En la madrugada del día siguiente, la policía logró localizar a Moreno en la zona norte de la capital. Fue detenido y trasladado a la Comisaría de Banda de Varela, donde quedó a disposición de la justicia.

Mientras tanto, Oscar Astrada se encontraba siendo evaluado para someterse a una intervención quirúrgica en su ojo lesionado, mientras la fiscalía continuaba con el proceso judicial contra Moreno.