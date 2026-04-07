Caso Luciana Torres: a cuatro meses de audiencias clave, aún no hay veredicto

El descargo de la familia en redes sociales reavivó el reclamo de justicia. La reautopsia confirmó un cuadro de estrangulamiento mixto y la causa sigue a la espera de resoluciones judiciales.

Hoy 15:05

El caso de Luciana Torres volvió a tomar relevancia pública en los últimos días tras un fuerte descargo difundido por su familia en redes sociales bajo la consigna “Luciana no es un expediente”, en el que expresaron su malestar por la falta de definiciones judiciales a cuatro meses de audiencias consideradas clave.

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En este contexto, en comunicación telefónica con Noticiero 7, el abogado de la familia, Sebastián Robles, brindó precisiones sobre el estado actual de la causa y los pasos procesales que restan para avanzar hacia una instancia decisiva.

Según explicó el letrado, la última audiencia se llevó a cabo en la Cámara de Apelación, donde se analiza la validez de la acusación privada presentada por la querella. “Nosotros hemos presentado una acusación privada cuando se dio una discusión jurídica con el Ministerio Público Fiscal”, señaló.

Asimismo, indicó que tanto la Fiscalía como la Defensa interpusieron un recurso de apelación cuestionando la representación legal de la familia dentro del expediente. “Manifestaban que no estábamos constituidos con poder dentro del legajo fiscal”, detalló Robles.

Sin embargo, el abogado afirmó que durante la audiencia se acreditó la existencia de dicho poder, presentado formalmente el pasado 29 de enero. A partir de ello, la causa se encuentra actualmente a la espera de una resolución por parte de la Cámara.

“Una vez que se expida la Cámara de Apelación, se podrá avanzar hacia la audiencia de control de acusación y eventualmente hacia la etapa de juicio”, explicó.

En paralelo, uno de los elementos que generó mayor impacto fue el resultado de la reautopsia, que determinó que la muerte de Luciana Torres se produjo por un estrangulamiento mixto, es decir, manual y con lazo, dato que podría resultar clave en el desarrollo de la causa.

Mientras tanto, el reclamo de justicia por parte de la familia continúa creciendo en el ámbito público, en medio de la expectativa por definiciones judiciales que permitan esclarecer el caso.