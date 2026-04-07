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En vivo: Real Madrid y Bayern Múnich reeditan un clásico europeo en los cuartos de final de la Champions League

Los gigantes del continente se enfrentarán este martes desde las 16 en el Santiago Bernabéu por la ida de la serie.

Hoy 17:11

Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentarán este martes desde las 16.00 en el Estadio Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, en lo que será un nuevo capítulo de una de las rivalidades más repetidas en la historia del certamen.

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