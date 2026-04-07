Tucumán: un alumno llevó un revólver cargado a la escuela y fue reducido en plena clase

El adolescente de 17 años tenía seis balas en el arma. La rápida intervención policial evitó una tragedia y generó alarma en la comunidad educativa.

Hoy 16:13

Un grave episodio de seguridad sacudió este martes a una escuela de San Miguel de Tucumán, donde un alumno de 17 años ingresó armado a un aula y fue reducido por la Policía en pleno horario de clases. El joven portaba un revólver cargado con seis balas. No hubo heridos, pero el hecho generó una profunda conmoción.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a las primeras informaciones, todo se desencadenó cuando un compañero advirtió que el adolescente tenía un arma de fuego y alertó de inmediato a las autoridades del establecimiento, ubicado en la zona de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación. Ante la situación, los directivos activaron el protocolo de emergencia y dieron aviso al 911.

Minutos más tarde, efectivos policiales llegaron al lugar y, tras coordinar el procedimiento con el equipo directivo, ingresaron al aula de cuarto año donde una docente dictaba una clase de Biología. El operativo se desarrolló sin incidentes y el estudiante fue reducido sin que se efectuaran disparos.

Al requisarlo, los uniformados confirmaron que llevaba un revólver cargado con seis proyectiles. La principal hipótesis es que el joven habría acudido armado con la intención de amenazar a compañeros, aunque aún se investigan las circunstancias y posibles conflictos previos.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, destacó la rápida intervención y la coordinación con las autoridades escolares. “Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia”, señaló.

Además, remarcó que la situación está bajo control y adelantó que se reforzará la seguridad en la institución. En esa línea, indicó que por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo se intensificarán los controles en escuelas. “No vamos a tolerar este tipo de situaciones. Adolescente que concurra armado, terminará en el instituto Cura Brochero”, advirtió.

El menor fue demorado y quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga el origen del arma y si hubo responsabilidad de terceros en su acceso.

El caso volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en los establecimientos educativos y la necesidad de reforzar mecanismos de prevención para evitar hechos de violencia que puedan poner en riesgo a alumnos y docentes.