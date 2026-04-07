Arsenal consiguió un triunfazo en Portugal y sueña con las semifinales de la Champions League

Los Gunners vencieron por 1-0 a Sporting Lisboa en la ida y se ilusionan con meterse entre los cuatro mejores.

Hoy 18:21

Arsenal FC consiguió un triunfo agónico por 1-0 ante Sporting Lisboa en Portugal y sacó ventaja en la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League. El gol del triunfo lo marcó Kai Havertz en tiempo de descuento.

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Cuando el partido parecía terminar en empate, el Gunner encontró el premio a su insistencia y se llevó una victoria que lo deja bien posicionado de cara a la revancha.

A los 91 minutos, el delantero alemán aprovechó un pase filtrado de Gabriel Martinelli, quedó mano a mano y definió con un zurdazo bajo y esquinado para marcar el único tanto del partido.

Con este resultado, el equipo dirigido por Mikel Arteta llegará con confianza al encuentro de vuelta que se disputará el próximo martes desde las 16 en el Emirates Stadium.

Una jornada con triunfos visitantes en la Champions

La victoria de Arsenal fue la segunda de un equipo visitante en esta jornada de Champions. En el otro partido destacado, Bayern Munich venció 2-1 a Real Madrid en el Santiago Bernabéu, logrando también una ventaja importante en su serie.