San Martín festejó en la Copa Argentina y llega entonado para enfrentar a Güemes

El Santo, rival del Gaucho el domingo por la Primera Nacional, eliminó a Estudiantes de Río Cuarto por penales tras igualar sin goles en los 90 minutos.

Hoy 18:48

San Martín de Tucumán avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer 4-3 por penales a Estudiantes de Río Cuarto, luego de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario. El encuentro se disputó en el Estadio Julio César Villagra.

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El Santo tucumano, que será rival de Güemes el próximo domingo por la Primera Nacional, selló la clasificación gracias a una atajada decisiva del arquero Nahuel Manganelli.

Manganelli, el héroe del Santo en la definición

El equipo tucumano se quedó con la serie desde los doce pasos luego de un partido con escasas situaciones de peligro. En la tanda, convirtieron Santiago Briñone, Kevin López, Alan Cisnero y Matías García.

Para el conjunto cordobés anotaron Javier Ferreira, Mauro Valiente y Nicolás Morro, mientras que Tobías Ostchega desvió su remate y el defensor Raúl Lozano no pudo con Manganelli, que atajó el penal decisivo.

Un partido con pocas emociones

La situación más clara del partido llegó a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Mauro Valiente eludió al arquero y definió con el arco libre, pero su remate fue débil y permitió la recuperación del defensor Ezequiel Parnisari, que salvó sobre la línea.

En la definición, el arquero Agustín Lastra estuvo cerca de darle ventaja a Estudiantes al rozar el remate de Cisnero, aunque no logró desviarlo.

Con este triunfo, el Ciruja enfrentará en la próxima instancia a Banfield, que viene de superar a Real Pilar por 3-0. La fecha y el horario de ese partido todavía no fueron confirmados.

Antes, San Martín deberá enfocarse en su compromiso ante Güemes, en un duelo importante por la Primera Nacional.