Siguieron un auto sospechoso y descubrieron un búnker narco con cocaína y marihuana

Ocurrió en Córdoba. El operativo se inició tras detectar un auto en actitud sospechosa. En una vivienda hallaron cocaína, marihuana, dinero, celulares y un arma. No hubo detenidos.

Hoy 08:09

Un procedimiento policial que comenzó casi por casualidad terminó con el hallazgo de un búnker narco en la ciudad de Córdoba, donde se incautó una importante cantidad de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego. A pesar del operativo, no hubo detenidos, ya que los sospechosos lograron escapar.

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Todo se inició en la tarde del lunes, cuando una patrulla detectó un Renault Clio en actitud sospechosa. Según fuentes oficiales, el vehículo llamó la atención por su forma de circular, lo que motivó a los efectivos a seguirlo.

La situación se tornó aún más llamativa cuando el auto ingresó a un pasaje del barrio Cooperativa Los Paraísos. Allí, uno de los ocupantes descendió rápidamente y arrojó una bolsa dentro de una vivienda, antes de volver a subir al vehículo y huir del lugar.

Ante esta situación, los policías dieron aviso y decidieron ingresar al inmueble. Según indicaron fuentes del caso, se trataba de una casa deshabitada acondicionada como búnker, con medidas de seguridad como doble reja.

Al revisar el interior, los uniformados se encontraron con un importante cargamento: al menos 1.700 dosis de cocaína, unos 800 paquetes de marihuana, cuatro ladrillos de esta droga y una cantidad adicional de cocaína sin fraccionar.

Además, se secuestraron 670 mil pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares y un revólver cargado, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar funcionaba como un punto activo de venta de estupefacientes.

Sin detenidos y con investigación en curso

Pese al hallazgo, no se registraron detenciones, ya que los sospechosos lograron escapar tras abandonar la droga en la vivienda.

La causa será ahora derivada a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, y no se descarta que, por el volumen de la droga incautada, pueda intervenir la Justicia federal.

En este marco, se espera que la investigación avance en los próximos días con nuevas medidas que podrían derivar en allanamientos y detenciones.