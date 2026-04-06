Mariano Páez afirmó que su video haciendo gestos racistas es real y señaló que su hija "está muy enojada"

El padre de Agostina Páez reconoció que reaccionó “muy mal” ante una situación de conflicto y señaló que su hija está molesta por lo ocurrido. La investigación continúa en curso.

Hoy 18:48

El padre de la abogada Agostina Páez, Mariano Páez, afirmó este lunes que es real el video en el que se lo observa realizando gestos de “mono” en un bar de la ciudad de Santiago del Estero y manifestó su arrepentimiento por lo sucedido.

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En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, explicó que el hecho ocurrió en medio de una situación de tensión. “Me insultaron, me quisieron agredir y reaccioné muy mal”, señaló, y agregó que las personas involucradas fueron retiradas del lugar.

Días atrás, Páez había sostenido que se trataba de un video “trucado” y que él no era quien aparecía en las imágenes. Sin embargo, ahora reconoció la veracidad del material y expresó: “Me siento muy mal, me arrepiento totalmente”.

Además, indicó que su hija “está muy enojada” por lo ocurrido y evitó pronunciarse sobre las posibles consecuencias judiciales del hecho, en el marco de la causa que involucra a la abogada. “No lo sé, yo no soy abogado, pero cada uno es dueño de sus actos. Ella pagó por el error que cometió”, afirmó.

Por el momento, la investigación continúa en curso y se esperan avances en las próximas semana