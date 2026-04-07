Venta de entradas para Güemes vs. San Martín de Tucumán: confirmaron los precios para locales y neutrales

El Gaucho recibirá al Santo el domingo por la novena fecha de la Zona B de la primera Nacional.

Hoy 16:35

Güemes recibirá el próximo domingo a San Martín de Tucumán por la fecha 9 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se jugará desde las 17 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades y contará con la presencia de público local y neutral.

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En ese marco, el Gaucho confirmó este martes los precios de las entradas para un partido clave en el campeonato, donde buscará hacerse fuerte ante su gente buscando un nuevo triunfo.

Los precios de las entradas

Según se informó oficialmente, los tickets ya se encuentran disponibles de manera online y los valores establecidos son:

Popular Sur (Güemes): $10.000

$10.000 Platea Oeste (Güemes): $25.000

$25.000 Popular Norte (San Martín): $25.000

$25.000 Platea Este (San Martín): $35.000

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial de venta del club.

El equipo santiagueño afrontará un compromiso importante ante uno de los protagonistas de la categoría, con el objetivo de sumar puntos y seguir escalando en la tabla de la Zona B.

El encuentro además volverá a poner al "Madre de Ciudades" como escenario de un partido relevante del ascenso argentino, con la expectativa de una gran concurrencia de ambas hinchadas.