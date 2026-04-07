Escándalo en Brasil: los videos del apriete de la barra de Corinthians a los jugadores antes de viajar a la Argentina

Los hinchas del Timao apuntaron contra Raniele, Kaio César y Charles, quienes fueron blanco de insultos y amenazas directas en medio del mal momento deportivo del equipo.

Hoy 16:16

Un clima de máxima tensión se vivió en Corinthians luego de que integrantes de la barra brava irrumpieran en un entrenamiento en San Pablo para reclamarle explicaciones a los futbolistas por los malos resultados y la salida del entrenador Dorival Júnior.

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El episodio ocurrió en medio de una profunda crisis deportiva y a pocos días del debut en la Copa Libertadores frente a Platense.

La fuerte acusación de la barra contra los jugadores

El reclamo fue encabezado por Alé Doménico, uno de los referentes de la hinchada organizada, quien fue directo contra el plantel y dejó una fuerte acusación pública.

“Está claro que estos muchachos derrocaron al entrenador. Su falta de compromiso es flagrante”, afirmó ante los medios, en referencia a la reciente salida del DT.

Además, durante el encuentro, los hinchas exigieron mayor actitud y compromiso de cara a lo que resta de la temporada: “Quien quiera irse, que se vaya. Solo nos quedamos los hinchas y este escudo. No vamos a tolerar esto más. Se nos acabó la paciencia”, expresaron.

Un presente deportivo preocupante

El Timao atraviesa una racha negativa de nueve partidos sin victorias y se encuentra apenas dos puntos por encima de la zona de descenso en el Brasileirao. La situación se agravó tras la derrota 1-0 ante Internacional en el Neo Química Arena.

En este contexto, la dirigencia decidió acelerar la búsqueda de un reemplazante y confirmó la llegada de Fernando Diniz, quien será presentado oficialmente en las próximas horas.

El entrenador tiene una trayectoria destacada en el fútbol brasileño y alcanzó su mayor logro en 2023 cuando conquistó la Copa Libertadores con Fluminense.

El partido entre Platense y Corinthians se disputará este jueves desde las 21:00 en el estadio Estadio Ciudad de Vicente López, en lo que marcará el debut de ambos equipos en esta edición del certamen continental.

Pese a que no hubo agresiones físicas durante la protesta, la incomodidad y la presión sobre los jugadores y el cuerpo técnico fueron evidentes en una jornada que reflejó el delicado momento que atraviesa el club brasileño.