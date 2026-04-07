Escándalo en Brasil: los videos del apriete de la barra de Corinthians a los jugadores antes de viajar a la Argentina

Los hinchas del Timao apuntaron contra Raniele, Kaio César y Charles, quienes fueron blanco de insultos y amenazas directas en medio del mal momento deportivo del equipo.
Un clima de máxima tensión se vivió en Corinthians luego de que integrantes de la barra brava irrumpieran en un entrenamiento en San Pablo para reclamarle explicaciones a los futbolistas por los malos resultados y la salida del entrenador Dorival Júnior.
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El episodio ocurrió en medio de una profunda crisis deportiva y a pocos días del debut en la Copa Libertadores frente a Platense.
El reclamo fue encabezado por Alé Doménico, uno de los referentes de la hinchada organizada, quien fue directo contra el plantel y dejó una fuerte acusación pública.
“Está claro que estos muchachos derrocaron al entrenador. Su falta de compromiso es flagrante”, afirmó ante los medios, en referencia a la reciente salida del DT.
Además, durante el encuentro, los hinchas exigieron mayor actitud y compromiso de cara a lo que resta de la temporada: “Quien quiera irse, que se vaya. Solo nos quedamos los hinchas y este escudo. No vamos a tolerar esto más. Se nos acabó la paciencia”, expresaron.
El Timao atraviesa una racha negativa de nueve partidos sin victorias y se encuentra apenas dos puntos por encima de la zona de descenso en el Brasileirao. La situación se agravó tras la derrota 1-0 ante Internacional en el Neo Química Arena.
En este contexto, la dirigencia decidió acelerar la búsqueda de un reemplazante y confirmó la llegada de Fernando Diniz, quien será presentado oficialmente en las próximas horas.
El entrenador tiene una trayectoria destacada en el fútbol brasileño y alcanzó su mayor logro en 2023 cuando conquistó la Copa Libertadores con Fluminense.
El partido entre Platense y Corinthians se disputará este jueves desde las 21:00 en el estadio Estadio Ciudad de Vicente López, en lo que marcará el debut de ambos equipos en esta edición del certamen continental.
Pese a que no hubo agresiones físicas durante la protesta, la incomodidad y la presión sobre los jugadores y el cuerpo técnico fueron evidentes en una jornada que reflejó el delicado momento que atraviesa el club brasileño.