El próximo fin de semana largo será en junio para disfrutar del descanso

Los viajeros deberán esperar hasta junio para disfrutar del próximo fin de semana largo en Argentina.

Hoy 14:35

Tras la conclusión del reciente fin de semana largo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, así como por Semana Santa, los ciudadanos deberán tener paciencia antes de poder disfrutar del próximo feriado.

El próximo fin de semana largo se llevará a cabo del 13 al 15 de junio, en conmemoración del traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Este periodo de tres días es ideal para realizar una escapada cercana, especialmente con la proximidad de las vacaciones de invierno, que ofrecerán una pausa de dos semanas.

Adicionalmente, el calendario de feriados de este año incluye otros fines de semana largos significativos, como el del 15 al 17 de agosto, en honor al General José de San Martín, y del 10 al 12 de octubre, que celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Asimismo, en noviembre del 21 al 23 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, y en diciembre, del 5 al 8, se disfrutará de un fin de semana largo extendido por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Además de estos feriados, existen fechas clave que permiten breves escapadas, como el 1 de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Los feriados trasladables también ofrecen opciones para disfrutar de días libres, siendo el 15 de junio uno de ellos, seguido por el 17 de agosto, 12 de octubre, y el 23 de noviembre. Por último, se consideran los días no laborables como el 10 de julio y el 7 de diciembre.