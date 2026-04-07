La zamba celebra su encuentro especial en la Casona de Castañares

El evento 'Entre Zambas e Historias' se llevará a cabo el 7 de abril, de 17 a 20 horas, en la Casona de Castañares, con entrada libre y gratuita, y presentado por el grupo de danzas 'El Triunfo'.

Hoy 16:10

En el contexto del Día Nacional de la Zamba, la Agencia de Cultura, en colaboración con el grupo de danzas 'El Triunfo', invita a la comunidad a participar en 'Entre Zambas e Historias', un evento diseñado para celebrar y explorar la riqueza de este género musical argentino.

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La actividad se llevará a cabo el martes 7 de abril, de 17 a 20 horas, en la emblemática Casona de Castañares, situada en la avenida Bernardo Houssay s/n, con ingreso libre y gratuito para todos los asistentes.

Durante la jornada, los participantes podrán disfrutar de presentaciones artísticas a cargo del reconocido grupo de danzas 'El Triunfo', que rendirá homenaje a la zamba, un símbolo del folclore argentino.

Además de las danzas, se llevará a cabo una charla histórica que ofrecerá un análisis profundo sobre el significado cultural y la relevancia de la zamba en la tradición popular de Argentina.

Este evento propone ser un espacio de encuentro para quienes deseen apreciar la música, la danza y el legado cultural de la zamba, promoviendo así la integración y el disfrute comunitario.

La Casona de Castañares se convertirá en un punto de referencia para la celebración de la cultura argentina, invitando a todos a compartir una experiencia enriquecedora.