La zamba celebra su encuentro especial en la Casona de Castañares

El evento 'Entre Zambas e Historias' se llevará a cabo el 7 de abril, de 17 a 20 horas, en la Casona de Castañares, con entrada libre y gratuita, y presentado por el grupo de danzas 'El Triunfo'.
En el contexto del Día Nacional de la Zamba, la Agencia de Cultura, en colaboración con el grupo de danzas 'El Triunfo', invita a la comunidad a participar en 'Entre Zambas e Historias', un evento diseñado para celebrar y explorar la riqueza de este género musical argentino.
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La actividad se llevará a cabo el martes 7 de abril, de 17 a 20 horas, en la emblemática Casona de Castañares, situada en la avenida Bernardo Houssay s/n, con ingreso libre y gratuito para todos los asistentes.
Durante la jornada, los participantes podrán disfrutar de presentaciones artísticas a cargo del reconocido grupo de danzas 'El Triunfo', que rendirá homenaje a la zamba, un símbolo del folclore argentino.
Además de las danzas, se llevará a cabo una charla histórica que ofrecerá un análisis profundo sobre el significado cultural y la relevancia de la zamba en la tradición popular de Argentina.
Este evento propone ser un espacio de encuentro para quienes deseen apreciar la música, la danza y el legado cultural de la zamba, promoviendo así la integración y el disfrute comunitario.
La Casona de Castañares se convertirá en un punto de referencia para la celebración de la cultura argentina, invitando a todos a compartir una experiencia enriquecedora.