En un operativo en plena vía pública recuperan celulares y tablets robadas

El procedimiento se realizó en una transitada esquina de la ciudad. Los elementos estarían vinculados a un robo denunciado en un local comercial.

Hoy 17:44

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 08 lograron recuperar una importante cantidad de bienes que habían sido denunciados como sustraídos, en el marco de un procedimiento realizado este lunes por la tarde en la vía pública.



El operativo tuvo lugar alrededor de las 16, en la intersección de avenida Libertador y Sáenz Peña, donde personal policial junto a la Brigada Interna llevó adelante recorridos preventivos tras avanzar en la investigación por un hecho delictivo denunciado por José Damián Gutiérrez, propietario del local “Momo Cel”.



Según se informó, los uniformados contaban con datos que indicaban posibles lugares donde podrían encontrarse los elementos robados. En ese contexto, durante el patrullaje observaron en la vía pública diversos objetos que coincidían con las características de los bienes denunciados.



De inmediato, y en presencia de un testigo hábil, procedieron al secuestro de los elementos. Entre los bienes recuperados se encuentran una notebook marca Acer, un mouse, una plastificadora marca Global, dos parlantes bluetooth, dos auriculares marca Only, una cámara WiFi, un micrófono de karaoke, un joystick marca DoubleShock y 39 blindados para teléfonos de distintas marcas. También se incautaron celulares, tablets, prendas de vestir, calzado y otros accesorios electrónicos.



Todo lo secuestrado fue trasladado a sede policial para su resguardo, quedando a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y avanzar en la causa.



En el procedimiento intervino personal a cargo del subcomisario Rodrigo Ligresti, junto al oficial inspector Nelso Orellana y efectivos de la brigada interna.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO