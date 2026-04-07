La Legislatura Provincial expresó su rechazo ante la posible venta de terrenos y despidos en el INTA Santiago del Estero

La cámara de diputados aprobó un pedido de informes y manifestó su preocupación por la posible transferencia de tierras y la pérdida de empleos, al tiempo que anunció que llevará el tema al parlamento del norte grande.

Hoy 17:55

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes dirigido a autoridades nacionales y regionales del INTA. El proyecto surge ante la preocupación por la posible venta o transferencia de tierras del organismo en la provincia y la pérdida de puestos laborales.

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En ese marco, el Cuerpo legislativo advirtió que los predios ubicados en los departamentos Capital y Silípica “fueron originalmente donados por el Estado Provincial con un cargo específico: la investigación y el beneficio directo de los productores santiagueños”.

En los fundamentos, remarcaron: “el valor no es inmobiliario y se ignora su invaluable función social y científica. además, se pone en riesgo la soberanía alimentaria”.

El parlamento del norte grande abordará la situación del INTA

Ante la gravedad de la situación, los legisladores anunciaron que elevarán el tema al Parlamento del Norte Grande, que sesionará los días 13 y 14 de abril en Tucumán.

El objetivo es impulsar un proyecto regional conjunto, al considerar que la crisis del organismo afecta de manera sistémica a las provincias del NOA y NEA.

Durante la jornada estuvieron presentes en el recinto trabajadores del INTA, representantes gremiales, jubilados y productores agropecuarios, a quienes la Legislatura expresó su solidaridad.

Salud pública como política de estado

En el marco del día mundial de la salud, la Cámara reafirmó mediante una declaración que “en Santiago del Estero el acceso al sistema sanitario no es un servicio, sino un derecho garantizado por la gestión pública”, y agradeció la labor de trabajadores de la salud públicos y privados.

Media maratón mijovi 2026

Los diputados declararon de interés la media maratón mijovi 2026, que se correrá el 26 de abril, destacando que “no es solo una competencia, sino una plataforma de integración social, promoción de la salud y turismo regional”.

Eventos deportivos de nivel internacional

El cuerpo legislativo ratificó la consolidación de la provincia como sede de eventos de elite y polo de desarrollo deportivo.

Se declararon de interés:

rugby internacional : la 3ª fecha del nations championship 2026 , donde Los Pumas enfrentarán a Inglaterra en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

: la , donde en el Estadio Único “Madre de Ciudades”. automovilismo y golf : la 5ª fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Internacional y la nominación del Termas de Río Hondo Golf Club en los World Golf Awards .

: la en el Autódromo Internacional y la nominación del en los . deporte amateur: la convocatoria de Matías Sosa González y Máximo Córdoba Vizcarra a la Selección Nacional.

También se destacaron competencias regionales como el campeonato integración de enduro en Villa La Punta y torneos de taekwon-do, jiu jitsu y voleibol.

Reconocimiento a la colectividad siria

La Cámara aprobó la declaración de interés por el 80° aniversario de la independencia de la República Árabe Siria, a celebrarse el 17 de abril en Suncho Corral.

El reconocimiento se fundamenta en “el incalculable valor de la huella siria en la provincia”.

Ciencia y cultura popular

El cuerpo legislativo respaldó diversas actividades, destacando:

Salud y fe : la XXVII edición del vía crucis en bicicleta , el 67º aniversario del barrio 8 de abril , el festival de la guaracha y el 6° encuentro nacional de artesanos .

: la , el , el y el . Educación y tecnología: la capacitación docente en la Escuela Normal Superior de Frías y la jornada sobre “consumo y entornos digitales: seguridad y tutela efectiva”.

Con este temario, la Cámara de Diputados reafirmó su rol como caja de resonancia de las inquietudes sociales, destacando el trabajo de docentes, artesanos y organizaciones sociales.