Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano tras una fuerte caída: lo confirmó Santiago del Moro

La actriz sufrió un duro golpe dentro de la casa y, por indicación médica, no podrá continuar en el reality. El episodio generó preocupación y conmoción.

Hoy 19:16

La actriz Andrea del Boca no continuará en Gran Hermano luego de protagonizar una fuerte caída dentro de la casa. La noticia fue confirmada este martes por el conductor Santiago del Moro, quien explicó que la decisión responde a indicaciones médicas tras el accidente.

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“Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”, comunicó el presentador a través de sus redes sociales.

Horas antes del anuncio oficial, Del Moro ya había manifestado su preocupación al relatar el episodio en su programa radial El Club del Moro. Visiblemente impactado, describió el momento en que vio la caída y el susto que le generó la situación. “No lo podía creer”, expresó, al tiempo que lamentó lo ocurrido.

Según su testimonio y el de otros integrantes del ciclo, el golpe fue de gran magnitud. Incluso, detallaron que la actriz no llegó a atajar la caída con los brazos, lo que agravó el impacto. “Es tremendo el golpazo que se da”, coincidieron en el estudio, mientras repasaban las imágenes del incidente.

Además, trascendió que Del Boca presentó heridas visibles, con sangrado en la zona del rostro, lo que encendió aún más la alarma entre sus compañeros y la producción. Algunos participantes, como Lolo Poggio, fueron testigos directos de la escena.

Tras el accidente, la actriz quedó en estado de shock, según relató el conductor, y debió ser asistida por personal médico que acudió rápidamente al lugar. La gravedad del episodio relegó a un segundo plano la gala prevista para esa noche y abrió un manto de incertidumbre sobre su continuidad.

Finalmente, este martes se confirmó lo que se temía: Andrea del Boca no volverá al reality, poniendo fin a su participación de manera anticipada en medio de un episodio que generó fuerte repercusión dentro y fuera de la casa.