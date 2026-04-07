Sebastián Robles le restó importancia al video del padre de Agostina Páez: “No tiene incidencia en el proceso”

El abogado defensor de la joven cuestionó el uso del video y señaló que se trata de una maniobra de presión previa al fallo.

Hoy 14:58

En la antesala del fallo en la causa que involucra a Agostina Páez en Brasil, el abogado Sebastián Robles se refirió al video del padre de la joven que fue incorporado por la querella y buscó restarle peso dentro del proceso judicial. El letrado sostuvo que se trata de una presentación realizada por terceros ajenos a la causa, en un contexto de fuerte exposición mediática.

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“No tiene incidencia en el proceso”, afirmó en diálogo con Noticiero 7, al tiempo que explicó que el expediente ya se encuentra en su etapa final. Según detalló, la instancia de alegatos ya fue concluida, por lo que este tipo de incorporaciones no tendría injerencia directa en la resolución judicial, aunque sí podría generar otro tipo de efectos por fuera del ámbito estrictamente legal.

El material en cuestión muestra a Mariano Páez, padre de la joven, imitando el gesto que dio origen a la causa y realizando declaraciones polémicas. A partir de su difusión, organizaciones vinculadas a la lucha contra el racismo en Brasil presentaron un escrito en el que calificaron la grabación como una “clara afrenta a la justicia brasileña” y una “falta de respeto a las víctimas”, con la intención de reforzar el reclamo en la etapa final del proceso.

En ese sentido, Robles consideró que estas presentaciones buscan generar presión social en la previa del fallo. “Son terceros ajenos al proceso que intentan influir con este tipo de acciones”, remarcó, aunque aclaró que desde el punto de vista jurídico no deberían modificar el curso de la causa.

No obstante, el abogado reconoció que el impacto del video no puede descartarse completamente en otro plano. “No hay una afectación directa en el proceso penal, pero sí puede tener una incidencia social que influya en la subjetividad del juez al momento de resolver”, advirtió, marcando la diferencia entre lo legal y lo mediático.

Frente a esta situación, la defensa ya avanzó junto a abogados en Brasil con una presentación para impugnar la incorporación de estos elementos, en busca de evitar que ese tipo de material tenga algún tipo de consideración en la resolución final.

El caso se encuentra en su tramo decisivo y, según precisó Robles, el fallo podría conocerse en un plazo aproximado de 15 días. “Estamos a la espera de la resolución. Una vez que se conozca, evaluaremos si corresponde presentar un recurso de apelación o avanzar según lo que determine la Justicia”, concluyó.