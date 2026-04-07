Día y horario confirmados para el choque entre Sarmiento y Juventud Antoniana de Salta

El Profe recibirá al elenco salteño por la cuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.
Sarmiento de La Banda recibirá a Juventud Antoniana de Salta por la cuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.
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El encuentro se jugará el domingo 12 de abril desde las 19 en el Estadio Ciudad de La Banda y contará únicamente con la presencia de público local.
Sarmiento, dirigido por Víctor Riggio, necesita una victoria para comenzar a escalar posiciones, ya que todavía no pudo ganar en el certamen.
El conjunto bandeño acumula dos derrotas como visitante, ante Boca Unidos de Corrientes y Sol de América de Formosa, además de un empate como local frente a Sarmiento de Resistencia.
El compromiso ante Juventud Antoniana será clave para el Profe, ya que en la quinta fecha quedará libre, por lo que sumar de a tres será fundamental para no perder terreno en la zona.