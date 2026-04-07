Día y horario confirmados para el choque entre Sarmiento y Juventud Antoniana de Salta

El Profe recibirá al elenco salteño por la cuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.

Hoy 14:21

Sarmiento de La Banda recibirá a Juventud Antoniana de Salta por la cuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.

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El encuentro se jugará el domingo 12 de abril desde las 19 en el Estadio Ciudad de La Banda y contará únicamente con la presencia de público local.

El Profe busca su primer triunfo

Sarmiento, dirigido por Víctor Riggio, necesita una victoria para comenzar a escalar posiciones, ya que todavía no pudo ganar en el certamen.

El conjunto bandeño acumula dos derrotas como visitante, ante Boca Unidos de Corrientes y Sol de América de Formosa, además de un empate como local frente a Sarmiento de Resistencia.

Un partido clave antes de quedar libre

El compromiso ante Juventud Antoniana será clave para el Profe, ya que en la quinta fecha quedará libre, por lo que sumar de a tres será fundamental para no perder terreno en la zona.