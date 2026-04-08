PSG y el Liverpool de Mac Allister abren una apasionante serie de cuartos por la Champions

El conjunto parisino recibe este miércoles desde las 16.00 a los Reds en el Parque de los Príncipes, por la ida. Los franceses llegan en alza, mientras que los ingleses buscan salvar la temporada.

Hoy 09:36

Paris Saint-Germain y Liverpool se enfrentarán desde las 16.00 en el Parque de los Príncipes, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El equipo de Luis Enrique atraviesa un gran momento, mientras que los dirigidos por Arne Slot llegan golpeados.

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El PSG arriba con confianza. Líder de la Ligue 1, el conjunto parisino viene de vencer 3-1 a Toulouse y muestra un nivel en crecimiento. La gran figura es Ousmane Dembélé, que atraviesa un momento brillante y llega encendido tras convertir un golazo de volea que lo posiciona como uno de los jugadores más determinantes del equipo.

El funcionamiento colectivo también acompaña: el PSG exhibe un fútbol dinámico y ofensivo, con variantes en ataque y un mediocampo que combina intensidad y creatividad. En la Ciudad de la Luz, la ilusión de pelear la Champions vuelve a tomar fuerza.

Por su parte, Liverpool vive una realidad distinta. La reciente eliminación de la FA Cup tras caer 4-0 ante Manchester City dejó al equipo en una situación delicada. Las fallas defensivas, sumadas a un rendimiento irregular, pusieron en duda el proyecto encabezado por Slot.

Con la Champions como última esperanza, los Reds intentarán dar el golpe en París y cambiar la imagen. Además, el cruce tiene un condimento especial: el PSG fue su verdugo en la edición pasada, por lo que buscarán revancha en esta serie.

Se espera un duelo de alto vuelo entre dos equipos con propuestas ofensivas, donde el presente anímico puede ser determinante en el desarrollo de la serie.

Probables formaciones

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah, Ekitiké. DT: Arne Slot.