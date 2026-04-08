Otra vez violencia: atacaron micros de hinchas de Boca tras el partido en Chile

Simpatizantes Xeneizes fueron agredidos a piedrazos en la ruta durante el regreso al país. Hubo heridos leves y daños materiales en los colectivos.

Hoy 11:00

Momentos de tensión y violencia se vivieron tras el partido de Boca Juniors en Chile. Micros que trasladaban hinchas del club fueron atacados a piedrazos en distintas partes del trayecto de regreso hacia la Argentina, en episodios que dejaron heridos leves y serios daños materiales.

Según trascendió, los agresores serían simpatizantes de Colo-Colo, quienes emboscaron a los colectivos en al menos cuatro oportunidades. Las piedras, algunas de gran tamaño, impactaron contra las unidades y generaron momentos de pánico entre los pasajeros.

De acuerdo a lo informado por el periodista Leandro Aguilera, los choferes decidieron no detener la marcha pese a los ataques y continuaron viaje hasta Mendoza, donde los hinchas pudieron recibir atención médica y realizar la denuncia correspondiente.

Este nuevo hecho se suma a lo ocurrido en la previa del encuentro ante Universidad Católica, donde un simpatizante de Boca había sido víctima de un robo, evidenciando un clima hostil para los visitantes durante su estadía en Chile.

Cabe recordar que la decisión de permitir público visitante, impulsada por el propio Boca y exigida por la CONMEBOL, generó tensión en la previa. Incluso, el operativo de seguridad incluyó un refuerzo de carabineros, controles con Tribuna Segura y mayor presencia de seguridad privada dentro del estadio.

Sin embargo, los incidentes ocurrieron fuera del ámbito del partido, donde los hinchas argentinos sufrieron desde hurtos hasta agresiones directas, dejando una vez más en evidencia los problemas de violencia en el fútbol sudamericano.