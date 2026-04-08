Chikungunya en Santiago del Estero: ya son 11 los casos y crece la preocupación

El dato surge del Boletín Epidemiológico Nacional, que advierte un aumento de casos en el NOA y la circulación del virus en la provincia.

Hoy 12:01

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 12 confirmó que Santiago del Estero registra 11 casos de chikungunya, en el marco de un brote que muestra un crecimiento sostenido en distintas regiones del país.

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A nivel nacional, se notificaron 85 nuevos casos en la última semana, lo que eleva el total a 433 casos confirmados y probables. Del total, 357 son autóctonos y 76 importados, con antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

El informe señala que el virus presenta un avance en el NOA y la región Centro, lo que incluye a Santiago del Estero, donde se consolida su circulación junto a provincias como Tucumán, Jujuy y Catamarca, que también reportaron nuevos contagios.

En ese contexto, Salta continúa siendo el principal foco del brote, con 315 casos, especialmente en localidades como Salvador Mazza, Aguas Blancas, Embarcación y San Ramón de la Nueva Orán.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a través del laboratorio de referencia de la ANLIS Malbrán, se confirmó que el virus detectado corresponde al genotipo ECSA, el mismo que circuló en el país durante el brote de 2023-2024.

Hasta el momento, no se registraron fallecimientos por esta enfermedad en la temporada actual, y los casos que requirieron internación evolucionaron de manera favorable.

QUÉ ES EL CHIKUNGUNYA Y CÓMO PREVENIRLO

Las autoridades recordaron que el chikungunya es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue, por lo que resulta fundamental reforzar las medidas de prevención en los domicilios.

Entre las principales recomendaciones se destacan la eliminación de recipientes que acumulen agua, el uso de repelentes y la intensificación de tareas de descacharrado y fumigación.

Además, ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares o erupciones en la piel, se recomienda consultar de inmediato al sistema de salud.