"La caída de ventas en Santiago no es una tendencia: es una emergencia"

Así lo expresó David Guido, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:31

El titular de la Cámara de Comercio e Industria, David Guido, encendió las alarmas sobre la actualidad del sector en Santiago del Estero y aseguró que la caída de ventas dejó de ser una tendencia para convertirse en una verdadera emergencia.

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En diálogo con Radio Panorama, el dirigente sostuvo que “el comercio atraviesa una situación muy difícil, en una economía de supervivencia”, y remarcó que ya se trabaja de manera conjunta con el Gobierno Provincial para implementar medidas que impulsen el consumo.

Guido explicó que el objetivo es fortalecer el acompañamiento al sector comercial y generar iniciativas concretas: “Pensar acciones para revertir esta situación”, señaló. En ese marco, destacó la reactivación del programa “Qué Miércoles”, que ya tuvo buenos resultados y que ahora contará con mayor difusión y apoyo estatal para potenciar su alcance.

El referente empresarial también hizo hincapié en la importancia de cambiar la lógica de consumo, al afirmar que no todo pasa por inyectar dinero: “A veces hay que pensar más. No todo es poner plata, sino fomentar que la gente compre en Santiago”, expresó, al tiempo que llamó a generar conciencia sobre el impacto de consumir localmente.

En ese sentido, advirtió sobre la creciente competencia del comercio digital internacional, mencionando plataformas como Temu y Shein, a las que calificó como “una competencia desleal” debido a las diferencias en las condiciones económicas y regulatorias de sus países de orígen.

Además, señaló que la apertura de importaciones golpeó con fuerza a rubros como el textil y la indumentaria, agravando aún más el panorama local. “No estamos ajenos a la realidad nacional”, afirmó.

Finalmente, Guido reiteró la gravedad del escenario: “Los costos han aumentado y las ventas han bajado. Se complica mantener abiertos los comercios”, advirtió, y alertó que si la situación se prolonga en el tiempo, muchos negocios podrían verse obligados a cerrar.

“Esperamos que la economía se active pronto, porque si esto dura tres meses más, se va a complicar mucho”, concluyó.