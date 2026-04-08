En vivo: PSG y el Liverpool de Mac Allister abren una apasionante serie de cuartos por la Champions

El conjunto parisino recibe este miércoles desde las 16.00 a los Reds en el Parque de los Príncipes, por la ida. Los franceses llegan en alza, mientras que los ingleses buscan salvar la temporada.

Hoy 15:45

Paris Saint-Germain y Liverpool se enfrentarán desde las 16.00 en el Parque de los Príncipes, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El equipo de Luis Enrique atraviesa un gran momento, mientras que los dirigidos por Arne Slot llegan golpeados.

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