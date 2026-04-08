El pianista y director Sergio Feferovich trae “La Música de las Ideas” a Santiago

El reconocido músico, director y divulgador argentino subirá al escenario del Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero 24 de abril, con una propuesta que trasciende el formato tradicional de concierto o charla para convertirse en un espacio de interacción con el público.

Hoy 15:55

La agenda cultural de Santiago del Estero suma una propuesta singular que invita a pensar, sentir y participar. El reconocido músico, director y divulgador argentino Sergio Feferovich llegará el 24 de abril al Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero con su espectáculo “La Música de las Ideas”, una experiencia escénica que trasciende el formato tradicional de concierto o charla para convertirse en un espacio de interacción directa con el público.

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Doctor en Música por la prestigiosa Johns Hopkins University (Estados Unidos), Feferovich ha construido una carrera que articula la excelencia académica con la capacidad de comunicar de manera clara, accesible y profundamente entretenida. En esta propuesta, el artista despliega su estilo característico, donde el humor, la pedagogía y la sensibilidad artística se combinan para acercar el universo musical a todo tipo de audiencias, incluso a aquellas sin formación previa.

“La Música de las Ideas” no es un espectáculo convencional. Desde el inicio, el público es convocado a ser parte activa de lo que sucede en escena. A través de dinámicas participativas, Feferovich rompe la barrera entre artista y espectador, generando un clima de cercanía que transforma la experiencia en algo colectivo. Durante la función, se organizan coros improvisados, se proponen juegos musicales y se construyen momentos de complicidad que despiertan risas, emoción y sorpresa.

Una especial propuesta

El eje central de la propuesta gira en torno al vínculo entre la música y la vida cotidiana. Con ejemplos concretos y anécdotas de grandes compositores, el artista logra explicar conceptos complejos de manera simple, apelando a situaciones reconocibles para el público. La música en el cine, los procesos creativos y los conflictos personales encuentran en su relato un punto de conexión que permite reflexionar desde una perspectiva novedosa.

En este sentido, Feferovich plantea que la música no es solo un arte para escuchar, sino también una herramienta para comprender el mundo y a uno mismo. A lo largo del espectáculo, se exploran ideas vinculadas a la creatividad, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la gestión de las emociones, siempre con un enfoque cercano y didáctico que evita el tono académico rígido.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es su capacidad para generar un cambio de energía en el público. Quienes asisten no solo presencian un espectáculo, sino que atraviesan una experiencia que combina aprendizaje y disfrute. La interacción constante, sumada al uso del humor y la música en vivo, produce un clima distendido que favorece la conexión emocional y el intercambio.

En tiempos atravesados por la incertidumbre y el ritmo acelerado de la vida cotidiana, “La Música de las Ideas” se presenta como un espacio de pausa y reflexión. La música aparece allí como refugio, pero también como motor de nuevas perspectivas. Feferovich invita a repensar el rol del arte en la vida diaria, destacando su capacidad para generar bienestar, estimular la creatividad y fortalecer los vínculos humanos.

Activar la trayectoria

Además de su trayectoria como músico y director, Feferovich ha desarrollado una intensa actividad como divulgador, tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales. Su presencia en redes sociales, donde comparte contenidos educativos y reflexivos sobre música, ha contribuido a ampliar su alcance y a consolidar un vínculo cercano con el público.

“La Música de las Ideas” se consolida, en este contexto, como una síntesis de su recorrido profesional: un espectáculo que reúne conocimiento, experiencia escénica y vocación pedagógica. La propuesta no solo entretiene, sino que también deja una huella en quienes la transitan, invitando a mirar la música —y la vida— desde una perspectiva más amplia.

La llegada de Sergio Feferovich a Santiago del Estero representa, en definitiva, una oportunidad para acceder a una experiencia cultural distinta, que combina arte, pensamiento y participación. Un encuentro donde la música se convierte en lenguaje común y punto de partida para nuevas ideas, emociones y formas de conexión.