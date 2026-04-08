Dolor en el ámbito sanitario por la muerte de un trabajador del SEASE 107

Falleció Pablo Daniel Ábalos, histórico chofer del SEASE 107. Tenía 63 años. Sus compañeros lo recuerdan como un hombre solidario y de un gran corazón.
El sistema de salud de Santiago del Estero se encuentra de luto tras el fallecimiento de Pablo Daniel Ábalos, un reconocido chofer del servicio de emergencias SEASE 107, quien murió a los 63 años luego de atravesar una dura enfermedad que se agravó en las últimas semanas.
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La noticia generó un profundo pesar entre sus compañeros y en toda la comunidad sanitaria, donde Ábalos supo ganarse el respeto y el cariño de quienes compartieron con él años de servicio. Su compromiso con la labor diaria y su vocación de ayuda lo convirtieron en una figura destacada dentro del sistema de emergencias.
Quienes trabajaron a su lado lo recuerdan como un hombre solidario, siempre dispuesto a colaborar en situaciones críticas y a brindar apoyo en los momentos más difíciles. Su entrega en cada jornada lo definía como un trabajador incansable, comprometido con la atención y el bienestar de la comunidad.
Pero su huella no se limitó al plano profesional. Sus allegados resaltan también su calidad humana, su compañerismo y el fuerte vínculo con su familia, valores que marcaron su vida y que hoy son recordados con emoción.
Desde el SEASE 107 y distintos sectores del ámbito sanitario expresaron su dolor por la pérdida, despidiéndolo con respeto y destacando el legado de dedicación y humanidad que dejó a lo largo de su trayectoria.