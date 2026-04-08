Se levanta el paro de colectivos tras acuerdo salarial en Salta

El reciente acuerdo entre la UTA y el Gobierno de Salta garantiza el pago de sueldos de marzo con la nueva escala salarial acordada.

Hoy 16:24

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha decidido levantar el paro de colectivos programado para el 8 de abril tras llegar a un acuerdo parcial con el ministro Ignacio Jarsún.

Este acuerdo se centra en que los sueldos de marzo serán abonados conforme a la nueva escala salarial acordada anteriormente entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

El conflicto se originó por la falta de aplicación de este aumento en la provincia de Salta, lo cual generó tensiones adicionales entre los choferes y las autoridades locales.

El ministro Jarsún ha señalado que una de las principales dificultades es la distribución desigual de subsidios nacionales, lo que contribuye a la situación actual. “La desventaja con Buenos Aires es abismal”, expresó Jarsún en días recientes.

Desde la Sociedad Anónima de Estado del Transporte Automotor (SAETA), se ha mencionado que el pago de los salarios se realiza dentro de los plazos habituales, lo que, según su perspectiva, no constituye un incumplimiento de las obligaciones.

Este acuerdo, aunque parcial, representa un avance en la negociación entre la UTA y el gobierno, lo que podría evitar futuras interrupciones en el servicio de transporte público en la región.

Las autoridades continúan trabajando para abordar las desigualdades en el sistema de subsidios, lo que será crucial para mantener la estabilidad en el sector del transporte en Salta.