En vivo: tras el choque en Liga, Barcelona y el Atlético de Madrid de los argentinos abren una serie caliente en la Champions

El conjunto culé recibe este miércoles desde las 16.00 al Colchonero en el Camp Nou, por la ida de los cuartos de final. Europa vuelve a cruzarlos en un duelo con historia.

Hoy 16:10

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán desde las 16.00 en el Camp Nou, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Hansi Flick llega como líder sólido de LaLiga, mientras que los de Diego Simeone buscan dar el golpe en un cruce con antecedentes favorables.

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