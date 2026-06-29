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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 11º
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"Si de algo sirve trabajar, que sea para hacerte feliz": Sofi Martínez conmovió con el regalo que le hizo a su padre

En plena cobertura del Mundial 2026, la periodista compartió un momento muy especial junto a su papá. La inesperada sorpresa que le preparó provocó una reacción que emocionó a miles de seguidores.

Hoy 10:03

En medio de la cobertura del Mundial 2026, Sofi Martínez protagonizó un momento cargado de emoción al revelar el especial regalo que le hizo a su papá por el Día del Padre: entradas para presenciar los 16avos de final de la Copa del Mundo.

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A través de sus redes sociales, la periodista compartió la felicidad de su padre al enterarse de la sorpresa y acompañó las imágenes con un sentido mensaje que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

"Ver a mi papá como un nene. Él, que fue y es tan buen padre, tan presente, tan honesto y laburador. Lpm qué felicidad regalarle algo así. Es devolverle algo de tanto que le debo", escribió Sofi.

Además, expresó lo que significa para ella poder retribuirle tantos años de esfuerzo y acompañamiento: "Si de algo sirve trabajar que sea para hacerte feliz un rato. Nadie se lo merece más que vos".

La publicación reflejó la emoción de ambos y el especial momento que vivieron juntos. El regalo no solo sorprendió a su papá, sino que también fue una forma de agradecerle por todo lo que hizo por ella a lo largo de su vida.

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