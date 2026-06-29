Santiago del Estero se consagró campeón de la Región NOA en el Argentino U11 Masculino

El seleccionado santiagueño finalizó invicto la fase regional y logró la clasificación a la próxima instancia del Campeonato Argentino, que se disputará en Chaco.

Hoy 00:46

La Selección Masculina U11 de Santiago del Estero se consagró campeona de la Región NOA del Campeonato Argentino de Selecciones, tras una destacada actuación durante la fase regional disputada este fin de semana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto dirigido por Hugo De La Iglesia completó el certamen de manera invicta, con victorias ante los seleccionados de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán. Estos resultados le permitieron quedarse con el título regional y asegurar su clasificación a la siguiente instancia de la competencia.

Con este logro, el combinado santiagueño representará a la provincia en la próxima fase del Campeonato Argentino, que se disputará los días 4 y 5 de julio en la provincia del Chaco.

En esa instancia, Santiago del Estero compartirá la competencia con el seleccionado anfitrión, además de los representativos de Córdoba y Buenos Aires, en busca de seguir avanzando dentro del certamen nacional.

Por su parte, en la rama femenina, el representativo santiagueño también cumplió una meritoria actuación y demostró un gran nivel competitivo a lo largo del torneo. Sin embargo, debido al formato de competencia, que otorgaba una única plaza para la siguiente fase, el equipo no logró avanzar pese a su destacado desempeño.

Desde la Federación Santiagueña de Básquet, su presidente Carlos Basualdo felicitó a los jugadores, al cuerpo técnico encabezado por Hugo De La Iglesia, a las familias y a todas las personas que acompañan el crecimiento del básquet formativo en la provincia.

La entidad destacó este nuevo logro como resultado del trabajo sostenido que se viene desarrollando en las categorías de base, con el objetivo de fortalecer la formación deportiva y seguir impulsando el crecimiento del básquet santiagueño.