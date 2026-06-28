Detuvieron en Miami a dos youtubers argentinos que intentaron colarse a un partido del Mundial

Beni Mármol y Pato Perrotta fueron arrestados durante el partido entre Portugal y Colombia. Según reportes policiales, habrían usado credenciales de otro encuentro para atravesar controles de seguridad.

Hoy 23:13

Dos youtubers argentinos fueron detenidos en Miami luego de intentar ingresar sin la acreditación correspondiente al partido entre Portugal y Colombia, disputado en el Hard Rock Stadium por el Mundial 2026.

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Los detenidos fueron identificados como Beni Mármol y Pato Perrotta, quienes habrían intentado acceder al estadio utilizando credenciales correspondientes a otro encuentro. Según los reportes iniciales, ambos fueron detectados por personal de seguridad cuando buscaban ingresar al evento.

Tras ser interceptados, agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade procedieron a detenerlos y trasladarlos a una dependencia policial. De acuerdo con la información difundida, quedaron acusados de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento.

El caso tomó rápida repercusión en redes sociales por tratarse de dos creadores de contenido argentinos con presencia en plataformas digitales. Ambos se encontraban en Estados Unidos en el marco de la cobertura del Mundial y habrían intentado entrar al partido con entradas o credenciales que no correspondían a ese encuentro.

Luego de la detención, la Justicia de Miami-Dade fijó una fianza para que los youtubers puedan recuperar la libertad. Según trascendió, el monto establecido fue de 2.500 dólares para cada uno.

En el reporte del caso también se indicó que uno de ellos habría declarado que intentaba ingresar al estadio para transmitir contenido vinculado al partido, mientras que el otro habría señalado que estaba trabajando en la cobertura del evento para una empresa de medios.

El episodio se produjo en medio de un fuerte operativo de seguridad en el Hard Rock Stadium, donde las autoridades mantienen controles reforzados para evitar ingresos irregulares durante los partidos del Mundial 2026.

La situación también quedó vinculada al antecedente de la final de la Copa América 2024, disputada en el mismo estadio, cuando se registraron graves incidentes por el ingreso de personas sin entradas. Desde entonces, las autoridades locales endurecieron los controles y las sanciones para este tipo de hechos.

Según medios locales, durante el partido entre Portugal y Colombia se registraron otros arrestos en el marco del operativo de seguridad. En total, fueron varias las personas demoradas por distintas situaciones vinculadas al ingreso y comportamiento dentro del estadio.

Por el momento, Beni Mármol y Pato Perrotta permanecen a disposición de la Justicia estadounidense, mientras se aguardan nuevas definiciones sobre su situación judicial.