Clara Zamar es elegida soberana del Colegio Santa Bárbara en Jujuy

La elección de Clara Zamar como soberana del Colegio Santa Bárbara en la Fiesta Nacional de los Estudiantes destaca el espíritu de unidad y celebración de la comunidad educativa de Jujuy.

Hoy 23:14

El Colegio Santa Bárbara vivió una velada memorable durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), donde se celebró la elección de su soberana 2026, Clara Zamar. Esta ceremonia reunió a estudiantes, docentes y familias en un ambiente festivo lleno de color y música.

El cuadro de honor de la ceremonia se completó con Candelaria Saicha Suárez como 1.ª princesa, Esmeralda Agüero Paoloni como 2.ª princesa, Pilar Quintana Delgado como 1.ª dama de honor, y Milena Farfán como 2.ª dama de honor. Cada una de estas candidatas recibió un cálido apoyo de sus compañeros, reflejando el espíritu de compañerismo que caracteriza a esta festividad estudiantil.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la coronación de Clara Zamar, llevada a cabo por la representante saliente 2025. La conexión familiar entre ambas, al ser primas, añadió un valor simbólico al acto de transmisión del cetro, uniendo tradición y legado en un único gesto.

En adición a la elección de la soberana, el colegio otorgó distinciones a Juliana Eleit como Mejor Compañera y a Lautaro Calizaya como Mejor Compañero, resaltando valores fundamentales como la amistad, la empatía y la solidaridad dentro de la comunidad educativa.

Los aplausos y los abrazos fueron parte esencial de esta celebración, honrando a estudiantes que han demostrado ser un ejemplo de compañerismo y dedicación. Este evento reafirma el compromiso del Colegio Santa Bárbara con la formación integral de sus alumnos.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes sigue sumando capítulos a su rica historia en la provincia de Jujuy, y el Colegio Santa Bárbara se enorgullece de contribuir con su legado de emoción, tradición y unión familiar. La nueva soberana y su corte ya se preparan para representar a su institución en los próximos eventos de la FNE, llevando consigo el orgullo de una comunidad vibrante y comprometida.