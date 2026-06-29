Tragedia en Tucumán: cuatro fallecidos en accidentes viales este fin de semana

El fin de semana en Tucumán se vio marcado por una serie de accidentes viales que resultaron en cuatro muertes y varios heridos en diversas localidades.

Hoy 01:15

El pasado fin de semana, la provincia de Tucumán fue escenario de tragedias viales que dejaron un saldo de cuatro muertes en diferentes localidades, incluyendo León Rougés, Santa Bárbara y Arcadia.

Un accidente ocurrió el sábado por la mañana en la autopista General San Martín, donde un automovilista perdió la vida tras un violento siniestro en el tramo del puente de Santa Bárbara. El vehículo se salió de la calzada y se incrustó contra un árbol, resultando en la muerte instantánea del conductor.

Las autoridades competentes, incluyendo las fuerzas de seguridad y la Justicia, han iniciado investigaciones para determinar las causas del accidente y las posibles responsabilidades asociadas.

El domingo por la madrugada, un choque entre un automóvil y una camioneta en la antigua traza de la Ruta Nacional 38 dejó un saldo de un muerto y dos heridos. Este incidente tuvo lugar en el kilómetro 739, específicamente en el puente sobre el río Gastona, en el acceso norte a Arcadia.

En este caso, la Justicia ha abierto una causa por homicidio culposo para esclarecer las circunstancias del accidente y atribuir responsabilidades.

El tercer siniestro fatal se registró el domingo al mediodía, cuando una mujer falleció y un hombre sufrió heridas graves tras un choque en la Ruta Nacional 38, a la altura del acceso a Yonopongo, en la jurisdicción de León Rougés. Este accidente involucró a un Volkswagen Voyage y una Renault Alaskan.

En todos los incidentes, los vehículos quedaron completamente destruidos, y las investigaciones judiciales y policiales continúan para esclarecer las causas de estos trágicos siniestros. Esta serie de accidentes ha conmocionado a la comunidad provincial, resaltando la urgente necesidad de mejorar la seguridad vial en las rutas tucumanas.