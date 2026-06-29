Detención de dos mujeres por intento de robo de carne en Salta

Dos mujeres fueron detenidas tras intentar robar productos cárnicos en un supermercado de la zona sur de Salta.

Hoy 01:30

En un incidente reciente, dos mujeres fueron detenidas por intentar robar carne en un supermercado ubicado en la zona sur de Salta. El suceso tuvo lugar la noche del viernes, cuando personal de seguridad del comercio detectó la maniobra y actuó rápidamente.

Las sospechosas, de 45 y 47 años, intentaban salir del establecimiento con diversos productos cárnicos sin haber realizado el pago correspondiente. Este tipo de delitos en supermercados ha generado creciente preocupación en la comunidad.

La intervención de los agentes de seguridad fue clave para evitar que las mujeres abandonaran el lugar con la mercadería sustraída. Tras el procedimiento, los alimentos fueron recuperados y ambas quedaron a disposición de la Justicia.

La situación fue reportada a la Unidad de Flagrancia, que se encargará de continuar con las actuaciones legales pertinentes. Este tipo de incidentes suele ser tratado con seriedad para garantizar la seguridad en los comercios.

Es importante destacar que la prevención del robo en supermercados es una prioridad para las autoridades, quienes implementan medidas para reducir estos delitos. La colaboración entre la policía y los comercios es fundamental para lograr un entorno más seguro.

Este evento resalta la necesidad de mantener una vigilancia constante y de fomentar la conciencia de seguridad tanto entre los empleados como entre los clientes de los supermercados.